C'est l'heure de la bataille finale: suivez la dernière étape du Tour d'Algarve en direct

Le Tour d'Algarve s'apprête à rendre ses verdicts. Après quatre étapes disputées et variées, le peloton va désormais se frotter à un autre exercice: le contre-la-montre qui reliera Salir à Alto do Malhao.

Ce contre-la-montre est un grand classique du Tour d'Algarve. Il est long de 19,6 kilomètres. En apparence, le parcours peut paraître "simple", mais il ne l'est pas tant que ça. Après 17 km de routes plates, les coureurs devront grimper l'Alto do Malhao, avec un effort de 2,6 km à 9,2%, histoire d'achever cette semaine de course avec une dernière difficulté qui va tirer dans les jambes.