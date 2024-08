Tour de France féminin: Cédrine Kerbaol remporte la sixième étape, pas de changement en tête du classement

Niewiadoma conserve la tête du classement général avec 16 secondes d'avance sur Kerbaol et 19 secondes sur l'Américaine Kristen Faulkner. Le Tour de France Femmes se poursuivra samedi avec la 7e et avant-dernière étape entre Champagnole et Le Grand-Bornand. La 8e et dernière étape est prévue dimanche avec une arrivée au sommet de l'Alpe d'Huez.