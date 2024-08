Tour de France: Vollering chute et cède le maillot à Niewiadoma

JULIEN DE ROSA

La Néerlandaise Demi Vollering, victime d'une chute dans le final, a perdu le maillot jaune de leader du Tour de France au profit de sa grande rivale, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, au terme de la 5e étape remportée au sprint par la Hongroise Blanka Vas, jeudi à Amnéville.

À six kilomètres de la ligne, la leader du classement général a été prise dans une chute impliquant une douzaine de coureuses. Après avoir mis plus d'une minute à se relever, Vollering, choquée, souffrant du dos et d'abrasion à la cuisse gauche, a terminé la course au courage, en grimaçant. Et sans être attendue par ses équipières.