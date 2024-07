Tour de France: journée historique pour Girmay et Carapaz

L'étape la plus longue de cette 111e édition était censée être aussi la plus soporifique, un moment de détente après un week-end sous amphétamines en Italie. Elle va entrer dans les annales pour deux grandes premières qui résonnent bien au-delà des frontières traditionnelles d'un sport toujours très européen.

Biniam Girmay qui apporte à l'Érythrée sa première victoire, et Richard Carapaz, qui offre à l'Équateur son premier maillot jaune, ont écrit l'histoire lundi sur le Tour de France, témoins d'un peloton qui s'internationalise.

Que ce soit la victoire extatique de "Bini", héros de tout un continent, ou celle de Carapaz, figure déjà bien installée dans le peloton, elles ont provoqué une émotion immense dans leurs pays respectifs.

"Cela signifie énormément pour moi de devenir le premier coureur noir africain à gagner sur le Tour de France", a souligné Girmay en conférence de presse.

"C'est une victoire pour tous les Africains. Maintenant, nous faisons vraiment partie de la plus grande course. C'est notre moment, notre heure", avait-il balbutié, en larmes, quelques minutes plus tôt lors de l'interview protocolaire.