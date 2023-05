Tour d'Italie: Kaden Groves s'impose dans un jeu de quilles

"Après la deuxième chute, il a ressenti une forte douleur sur le côté droit. Il présente un hématome musculaire et est touché au sacrum. On espère qu'après un bon massage et une bonne nuit de sommeil ça ira mieux. On en saura plus jeudi mais ce qui est sûr c'est que la sixième étape sera difficile pour lui", a déclaré le médecin de l'équipe du Flamand dans la soirée.

Evenepoel reste deuxième du classement général derrière le Norvégien Andreas Leknessund.

Que des animaux traversent la route au passage des coureurs arrive régulièrement sur des courses de vélo: des chiens, des moutons et même des vaches comme en 2015 dans le Tourmalet pendant le Tour de France.