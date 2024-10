Trop de victoires tuent... les primes: la grosse décision de la Fédération belge de cyclisme

En 2025, la Fédération belge de cyclisme ne distribuera plus de primes supplémentaires pour une médaille obtenue lors des Championnats du monde ou d'Europe. L'information a été rapportée par Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws lundi. Belgian Cycling souhaite réaliser des économies en prenant cette mesure.

En plus des primes classiques de l'Union cycliste internationale (UCI), Belgian Cycling versait une prime supplémentaire aux coureurs qui remportaient une médaille aux Mondiaux ou à l'Euro, mais cela cessera en 2025. Par exemple, si Remco Evenepoel remporte un troisième titre mondial dans le contre-la-montre, il ne percevra plus 14.000 euros, mais seulement 8.000 euros. Si Lotte Kopecky renouvelle ses performances de 2023, elle pourrait perdre jusqu'à 30.000 euros.

Cette mesure affectera non seulement le cyclisme sur route, mais aussi le cyclocross, le BMX, le VTT et le cyclisme sur piste. Selon la directrice générale Nathalie Clauwaert, le nombre croissant de médailles remportées lors des compétitions internationales rend cette prime difficile à maintenir en plus des coûts croissants des déplacements avec les différentes équipes nationales.