Un prétendant à la victoire absent: Biniam Girmay ne sera pas au départ du Circuit Het Nieuwsblad

L'un des favoris pour remporter la 80e édition du Circuit Het Nieuwsblad ne prendra finalement pas le départ.

Il s'agit du coureur érythréen de la formation Intermarché-Wanty Biniam Girmay. Le maillot vert du Tour de France 2024 vient d'être papa et ne sera donc pas présent samedi au départ de Gand.

Congratulations to Biniam Girmay and Saliem for the birth of their second child



The team and Biniam decided together that he will skip the Belgian opening week-end and return home to be with his family.



"I am so happy to become father for the second time. I am grateful to… pic.twitter.com/YhFm4Ypp24