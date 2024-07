Van Aert accepte les excuses de Philipsen sur les réseaux sociaux

"Bien sûr, je suis déçu d'avoir été déclassé hier après un sprint très mouvementé", a écrit Philipsen vendredi matin sur Instagram. "Je tiens à présenter mes excuses à Wout van Aert. Je n'ai en aucun cas essayé de le bloquer ou de le pousser intentionnellement contre les barrières."

"Comme tout sprinteur, je suis extrêmement compétitif et je veux gagner chaque étape de sprint, mais pas au détriment de la sécurité d'un autre coureur. Je ne courrais jamais délibérément de manière à mettre en danger un autre coureur. Je ne peux pas dire qu'il n'y aura jamais de contact, car cela fait partie du sprint à haut niveau. Et il n'y a pas de niveau plus élevé que le Tour. Je continuerai d'essayer de gagner le plus rapidement et le plus équitablement possible."