Van Aert et Evenepoel incontournables, l'expérience de Benoot et Stuyven en plus

Aux côtés de Wout van Aert et Remco Evenepoel, Sven Vanthourenhout a choisi Tiesj Benoot et Jasper Stuyven pour la course en ligne sur route des Jeux Olympiques de Paris le 3 août dans la capitale française.

"Nous avons de nombreux coureurs de grande qualité, sur tous les fronts, au sprint, au chrono, quand la route monte, des jeunes frappent à la porte. Tout le monde connaissait déjà le nom de Van Aert et Evenepoel, deux coureurs qui ont encore une jeune carrière, un peu moins pour Wout, mais à eux deux, ils ont déjà récolté 8 médailles internationales, aux championnats d'Europe, aux Mondiaux, aux JO avec Wout (en ligne à Tokyo). C'est impressionnant et cela ne va pas de soi comme on le pense", a expliqué Vanthourenout.

Le sélectionneur national a justifié "l'expérience" pour accompagner deux incontournables du cyclisme mondial. Un choix difficile. "Les candidats sont très nombreux, on aurait pu mettre quinze noms", a reconnu Sven Vanthourenhout lors de l'annonce de sa sélection au Comité Olympique et interfédéral belge mardi à Bruxelles.

Benoot, 30 ans, et Stuyven, 32 ans, ont été choisis pour leur expérience. Le résultat du championnat de Belgique dimanche, remporté par Arnaud De Lie, n'entrait pas en ligne de compte. "On regarde au-delà de ça. La course sera longue de 270 km sur un circuit, ce n'est pas plat, il y a des montées avec des pavés (la Butte de Montmartre, ndlr) et le peloton est réduit. On sera 90 environ avec des coureurs issus de pays qui n'ont pas l'expérience des grandes nations, qui n'ont que quatre coureurs (pour 5 à Tokyo). Cela risque de réduire encore la taille du peloton. Et il nous faut des gars d'expérience."

Van Aert et Evenepoel disputeront d'abord le contre-la-montre le 27 juillet au Pont Alexandre III.