Van der Poel et Kooij seront les leaders de l'équipe néerlandaise

Mathieu van der Poel et Olav Kooij ont été désignés comme leaders de l'équipe néerlandaise pour la course en ligne des championnats d'Europe dans le Limbourg entre Heusden-Zolder et Hasselt.

"Le parcours de 220 kilomètres est varié, avec un circuit urbain, mais aussi des sections où la course peut devenir très exigeante sur les pavés et dans les côtes. Avec Olav Kooij et Mathieu van der Poel en tant que leaders, nous pouvons nous adapter à différents scénarios", a déclaré Moerenhout cité par la fédération néerlandaise de cyclisme (KNWU).

Le sélectionneur national, Koos Moerenhout, a également retenu Danny van Poppel, Mike Teunissen, Mick van Dijke, Daan Hoole, Oscar Riesebeek et Pascal Eenkhoorn. Thymen Arensman et Daan Hoole participeront au contre-la-montre.

Chez les dames, Lorena Wiebes sera la cheffe de file. Karlijn Swinkels, Ellen van Dijk, Mischa Bredewold, Shirin van Anrooij, Riejanne Markus, Thalita de Jong et Loes Adegeest participeront également à la course en ligne. Markus et Van Dijk prendront également part au contre-la-montre.

"Lorena Wiebes est notre leader, et le parcours lui convient parfaitement", a expliqué la sélectionneuse Loes Gunnewijk. "En plus de Lorena, nous avons un groupe de coureuses capable de rendre la course difficile. J'ai toute confiance en cette sélection pour compliquer la tâche des autres nations et pour nous battre pour l'or avec une stratégie offensive."

Les championnats d'Europe de cyclisme sur route se dérouleront du 11 au 15 septembre dans la province du Limbourg.