Victoire de Laurens Sweeck et de Marion Norbert Riberolle

Marion Norbert Riberolle (Crelan-Corendon) s'est imposée dans l'épreuve féminine. Partie dans l'avant-dernier tour, l'ex-Française a devancé son équipière la championne d'Italie Sara Casasola et Laura Verdonschot (De Ceuster-Bouwpunt). Alicia Franck (De Ceuster-Bouwpunt) et la Néerlandaise Aniek van Alphen (Cyclocross Reds) ont complété le top 5. Malade, la championne de Belgique Sanne Cant (Crelan-Corendon) a déclaré forfait. Norbert Riberolle, déjà vainqueur l'an dernier à Essen, décroche son premier succès de la nouvelle saison.