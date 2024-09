Victor Campenaerts ne comprend pas Segaert: "Il aurait pu gagner chez les élites"

Alec Segaert a réalisé une performance remarquable mercredi à Hasselt: il a remporté un troisième titre européen de rang sur le contre-la-montre chez les espoirs en étant plus rapide (35:06) que le vainqueur des élites, Edoardo Affini (35:15). Les conditions météo, et donc de la route, étaient toutefois légèrement différentes. Victor Campenaerts, sixième chez les élites, estime que son équipier chez Lotto Dstny aurait dû rouler avec les élites.

"Certes, les conditions étaient différentes. Mais il s'agissait principalement de longues lignes droites", a souligné Campenaerts.

La présence de Segaert aurait d'autant plus eu de sens que Remco Evenepoel et Wout van Aert ne comptaient pas s'aligner sur l'épreuve et qu'Yves Lampaert a déclaré forfait lundi, malade.