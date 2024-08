Vuelta: Wout Van Aert maîtrise son sujet et prend le maillot rouge de leader

Au sprint, l'Australien a devancé Van Aert (Visma-Lease a Bike) et son compatriote Corbin Strong (Israel-Premier Tech) sur la ligne d'arrivée. Au classement général, Van Aert a réalisé la bonne opération en s'appropriant le maillot rouge de l'Américain Brandon McNulty (UAE Emirates) qui passe 2e avec 3 secondes de retard. Le Tchèque Matias Vacek (Lidl-Trek) est 3e avec 5 secondes de retard.

Groves, 25 ans, décroche la 17e victoire de sa carrière et la première de son année 2024. Son dernier succès remontait à la dernière édition de la Vuelta lorsqu'il avait remporté la 21e et dernière étape. Cette année-là, il s'était également adjugé les 4e et 5e étapes du Tour d'Espagne.