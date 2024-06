Waerenskjold a dû forcer pour rester leader: "Je ne suis pas fait pour ce genre de course"

Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility) a conservé de justesse son maillot de leader à l'issue de la 4e étape du Tour de Belgique, l'étape-reine avec départ et arrivée à Durbuy. Le Norvégien a indiqué après coup qu'il avait fait le maximum pour sauver sa première place au classement général.

Le coureur de Lidl-Trek, qui est donc à 2 secondes du leader désormais, a nourri le suspense en vue de la dernière étape de dimanche, dans laquelle le 'Kilomètre en Or' pourrait s'avérer décisif.

Le monde de Soren Waerenskjold s'est presque effondré à Durbuy. Mathias Vacek, actuellement deuxième du classement, est passé à l'attaque à 28 kilomètres de l'arrivée. Le Tchèque, qui comptait 11 secondes de retard au général avant l'étape, n'a été rattrapé qu'après avoir dominé le 'Kilomètre en Or' et s'être emparé des 9 secondes de bonification.

"La première partie de la course s'annonçait très bien pour nous", a expliqué Waerenskjold. "Après tout, nous avions Jonas Abrahamsen dans l'échappée matinale. Nous savions également que lorsque cette échappée serait rattrapée, les choses deviendraient très difficiles et que ma position de leader serait en danger. Cependant, je pouvais compter sur une équipe solide. D'autres équipes visaient la victoire du jour, ce qui nous a permis de bénéficier d'un certain soutien dans la course-poursuite", a commenté Soren Waerenskjold.

"Cependant, je ne suis pas fait pour ce genre d'étape, même si j'ai terminé quatrième l'année dernière. Si je n'avais pas eu à défendre le maillot de leader aujourd'hui, je n'aurais vraiment pas donné le maximum", a conclu Sören Waerenskjold.