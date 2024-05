Warre Vangheluwe vainqueur à la photo finish: "j'étais presque sûr de ma victoire"

La photo-finish confirmera pour quelques millimètres seulement la victoire de Warre Vangheluwe, mais il s'en est fallu de peu.

"C'était tendu jusqu'à la fin. Nous avons attaqué assez tôt dans la course. Nous étions six. Finalement, on est restés à quatre dans le circuit final. Dans le dernier kilomètre, le Français Alexis Gougeard a tenté sa chance. Je me suis mis dans la roue puis j'ai attaqué et lancé le sprint. J'étais presque sûr de ma victoire, mais soudain j'ai vu surgir Sam Bennett. J'ai dû attendre pour savoir si j'avais vraiment gagné", a déclaré Warre Vangheluwe à l'arrivée à Pont-à-Marcq.