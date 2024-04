Wiebes célèbre trop tôt et se prive de victoire: "Une erreur qu'on ne commet qu'une fois"

Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) avait course gagnée au sprint de l'Amstel Gold Race dimanche. Cependant, la Néerlandaise a levé les bras et coupé son effort à plusieurs mètres de la ligne, permettant à sa compatriote Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) de décrocher la victoire sur le fil. "Je vais mal dormir pendant quelques nuits", a-t-elle essayé de dédramatiser après coup.

"Je n'avais pas vu Marianne venir", a avoué Wiebes après la course. "C'est une bête erreur, que l'on ne commet qu'une fois. Je m'en suis rendu compte presque immédiatement après la ligne. C'est très stupide. Je suis très déçue, aussi parce que les filles ont travaillé dur pour moi, pour arriver à un sprint. Demi Vollering aussi, dans les deux derniers kilomètres."

Vollering, lauréate l'année dernière, a consolé Wiebes après l'arrivée. "Elle m'a dit que cela me donnerait encore plus faim ans les années à venir", a raconté la déçue du jour. "J'essaierai de prendre ma revanche l'année prochaine, certainement. C'était un objectif important et cela le reste car j'étais vraiment très proche. Je retiens ce que Demi m'a dit."