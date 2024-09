Willems voit Kopecky exceller aussi en chrono: "De nouveaux défis sont nécessaires"

Avec sa médaille d'or aux championnats d'Europe à domicile, Lotte Kopecky s'affirme désormais parmi l'élite mondiale du contre-la-montre. Le sélectionneur national, Ludwig Willems, constate que celle-ci cherchait un nouveau défi, et il voit pour elle de sérieuses chances de médaille lors des prochains Mondiaux de la discipline.

Cela fait à peine un an que Kopecky s'investit pleinement dans le contre-la-montre, un engagement qui a culminé mercredi avec son titre européen. "Je crois que Lotte est en quête de nouveaux défis, c'est ce dont elle a besoin. Le contre-la-montre en fait partie", explique Willems.

À la fin du mois, lors des championnats du monde à Zurich, Kopecky disputera à la fois le contre-la-montre et la course en ligne. "C'est une décision logique, car le programme le permet: il y a une semaine entre les deux épreuves. Lotte a besoin de ces efforts pour être au top dans la course en ligne. Mais elle nourrira également de grandes ambitions pour le contre-la-montre."

Willems voit en effet Kopecky capable de décrocher une médaille, malgré la concurrence d'athlètes comme l'Australienne Grace Brown, l'Américaine Chloe Dygert ou encore la Britannique Anna Henderson. "La compétition sera plus relevée, mais si on regarde les écarts de temps ici… De plus, le parcours des Mondiaux sera différent, avec des montées qui avantageront Lotte."