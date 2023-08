Le Brésilien Henrique da Silva Avancini a remporté le titre de champion du monde de mountainbike dans l'épreuve de marathon dimanche à Glasgow, en Écosse. Au terme d'un parcours de 96 km et 3000 m de dénivelé positif, après 4h14:42 de course, il a devancé 28 secondes le Tchèque Martin Stosek et de 1:43 l'Allemand Lukas Baum. Notre compatriote Wout Alleman, champion d'Europe, s'est classé 12e à 5:12. Jochen de Vocht a pris la 60e place à 43:44.