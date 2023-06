Wout van Aert satisfait mais pas comblé après un "très bon contre-la-montre"

"J'estime avoir réalisé un bon contre-la-montre", a déclaré Wout van Aert (Jumbo-Visma) dimanche, après la première étape du Tour de Suisse (WorldTour) qu'il a terminée à la troisième place à 10 secondes du Suisse Stefan Küng et à 4 secondes de Remco Evenepoel.

"Mais j'ai peut-être démarré un peu trop vite. Il y avait aussi quelque chose avec le vent, qui a tourné apparemment. Je n'avais plus de vent dans la deuxième partie alors que j'en espérais. Dans les deux derniers kilomètres, je n'ai plus réussi à accélérer, j'étais un peu trop court. Je me suis placé parmi les meilleurs du contre-la-montre, mais pour les battre, il faut être à son meilleur niveau".

Avec son équipe, van Aert, 28 ans, a modifié sa position sur le vélo lors des contre-la-montre : "J'ai désormais expérimenté cette position en compétition. C'est un peu différent de l'entraînement, puisque c'était 'à fond'. C'était déjà un très bon test. Je pense avoir réalisé un très bon contre-la-montre, mais je dois encore m'améliorer. Une belle journée nous attend lundi. Les jambes sont bonnes. Je reviens d'un stage d'entraînement et j'ai sans doute encore une marge de progression".