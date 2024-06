Yates revient sur la domination de UAE: "Joao a roulé à un rythme incroyablement rapide"

UAE Emirates domine pour le moment le Tour de Suisse. Lors de la deuxième étape de montagne de jeudi, l'équipe a réalisé un doublé en plaçant le Britannique Adam Yates et le Portugais Joao Almeida à la première et deuxième place de l'étape. "Nous sommes tous les deux dans une forme fantastique", a déclaré le maillot jaune Yates.

Almeida a dominé jeudi la dernière ascension, en faisant exploser le groupe des favoris, et en allant ensuite chercher la deuxième place derrière son coéquipier. "Une très bonne performance", reconnait le Britannique. "Joao est monté sur un très haut tempo. Je n'ai dû suivre que pendant quatre à cinq kilomètres. Et lorsque j'ai attaqué, Joao était encore là. Il est en super forme, c'est clair."

Yates et Almeida occupent également, depuis mercredi, les deux premières places du classement général. "C'est une bonne position idéale, avec deux coureurs en pleine forme", a ajouté Yates. "Nous sommes, depuis le début de cette course, des co-leaders dans notre équipe. Jusqu'à présent, cela marche bien. Si Joao est plus fort que moi, il pourra gagner. S'il a les mêmes jambes qu'aujourd'hui, alors il aura certainement une chance de l'emporter."