Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip abordent la 3e nuit en tête

Les Néerlandais Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip (130 pts) abordent la troisième nuit de la 82e édition des Six Jours de Gand cyclisme, jeudi soir, en tant que leaders. Un tour derrière les champions du monde néerlandais de course à l'américaine, on retrouve quatre équipes. Il s'agit de Lindsay De Vylder/Robbe Ghys (161 points), Fabio Van Den Bossche/Jules Hesters (120 points), les Néerlandais Vincent Hoppezak/Philip Heijnen (117 points) et les Allemands Roger Kluge/Theo Reinhardt (63 points).