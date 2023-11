Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip en tête après la 3e nuit

Les Néerlandais Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip trônent en tête du général à l'issue de la troisième nuit de la 82e édition des Six Jours de Gand, jeudi. Les champions du monde de l'américaine totalisent 142 points.

Quatre duos suivent à un tour: les tenants du titre Lindsay De Vylder et Robbe Ghys comptent 191 points. Fabio Van Den Bossche et Jules Hesters suivent avec 139. Les Néerlandais Vincent Hoppezak et Philip Heijnen occupent la quatrième place avec 125 points. Les champions d'Europe allemands Roger Kluge et Theo Reinhardt complètent le top-5 avec 66 points.

Les Deux Jours dames débutent vendredi, avec notamment Lotte Kopecky. Une élimination individuelle et une course aux points figurent au programme des deux journées.