Déception pour Sarah Bovy et Ulysse De Pauw aux 4 Heures de Barcelone

Le championnat European Le Mans Series effectuait sa rentrée 2024 sur le circuit de Barcelone avec une course de 4 heures au programme. La Liégeoise Sarah Bovy n'a pas été récompensée de sa pole position dans la catégorie LMGT3.

Alors que Bovy et ses équipières Rahel Frey et Michelle Gatting menaient la catégorie et se dirigeaient vers la victoire, leur Porsche 911 GT3-R N.85 engagée par l'équipe Iron Dames s'immobilisait à la sortie de la voie des stands à 45 minutes de l'arrivée à la suite d'un problème au niveau d'un écrou central.

Épaulant les Français Emmanuel Collard et Charly Samani sur la Ferrari 296 GT3 N.51 de l'équipe AF Corse, Ulysse De Pauw a connu une course anonyme. Qualifié en neuvième position, le Grézien achevait la course à la 8e place finale de la catégorie LMGT3.