Alpine présente sa nouvelle monoplace avec l'envie de "combler l'écart"

L'objectif est clair pour l'équipe française, 4e au championnat des constructeurs la saison dernière: "nous voulons à nouveau - et au minimum - terminer 4e", a assuré le directeur général de la marque, Laurent Rossi.

C'est avec l'A523, la voiture que piloteront les Normands Esteban Ocon et Pierre Gasly, que l'écurie entend désormais assurer "plus d'arrivées, moins d'abandons, plus de points, et peut-être plus de podiums" pour se rapprocher des Red Bull, des Ferrari et des Mercedes, dominantes la saison dernière. En 2022, "l'écart avec les troisièmes (Mercedes, ndlr) était assez important et nous devons le combler", a-t-il abondé.

Alpine, dont le seul podium remonte à 2021, s'est fixé comme objectif de lutter pour les victoires d'ici 2024. "Cette ascension vers le sommet est un marathon, pas un sprint", a rappelé Rossi.

"Cela va prendre du temps mais nous nous sommes donnés plus ou moins cinq ans, soit 100 courses. Nous étions 5e en 2021 (au championnat constructeurs, ndlr), 4e en 2022. Naturellement, nous visons maintenant les premières places", a-t-il poursuivi lors de la présentation de l'Alpine 2023 depuis Londres.