Cette fois, c'est terminé: Red Bull officialise le départ de Sergio Pérez

Le patron du Team Christian Horner n'a pas oublié la contribution du Mexicain surtout les saisons précédentes. "Je voudrais remercier 'Checo' pour tout ce qu'il a fait pour Oracle Red Bull Racing au cours des quatre dernières saisons. Dès son arrivée en 2021, il a prouvé qu'il était un équipier extraordinaire, nous aidant à remporter deux titres de constructeurs et notre premier doublé au championnat des pilotes."

Perez a débuté en F1 en 2011 chez Sauber. Il a piloté ensuite pour McLaren, Force India et Racing Point. En 2020, il a remporté son premier Grand Prix à Bahreïn à l'occasion de sa 190e course. Sauf surprise, Liam Lawson devrait lui succéder chez Red Bull en 2025.

Gracias por todo Checo



After four successful seasons together, Sergio Pérez and Oracle Red Bull Racing have reached an agreement to part ways for 2025. pic.twitter.com/NAZFN87aKi