F1: Briatore veut "faire le ménage" chez Alpine pour retrouver les sommets

QUESTION: Comment expliquez-vous les difficultés d'Alpine ces derniers mois ?

REPONSE: "Il n'y a avait pas de management. Je pense que le problème d'Alpine a été de choisir quelques mauvais dirigeants. Ce n'est pas facile de diriger l'usine d'Enstone, c'est une très grande équipe, un monstre. Pour cela, vous devez être sur place. Il est très difficile de diriger cette équipe depuis Paris ou un autre endroit. Il faut être présent au quotidien. On doit revitaliser tout ça, on a besoin d'un électrochoc."

Q: Que devez-vous faire désormais pour redresser la barre ?

Q: "Il faut remotiver tout le monde, retrouver l'esprit d'équipe que nous avions avant. C'est notre mission, mais cela va prendre du temps. Il faut être réaliste, on espère se battre pour des podiums en 2027. La situation actuelle n'est pas idéale et la concurrence est rude, 6-7 équipes peuvent se battre pour des victoire. On doit mettre les bonnes personnes aux bons endroits et travailler dur. Une bonne équipe est une équipe qui travaille main dans la main et où tout le monde a la même ambition d'atteindre les sommets."

Q: Pourquoi avez-vous choisi Oliver Oakes comme nouveau directeur de l'équipe ?

R: "+Ollie+ est jeune, enthousiaste, plein d'énergie et ambitieux. Pour pouvoir relancer cette équipe, nous avons besoin de jeunes gens, de personnes passionnées, de personnes qui savent ce qui se passe à l'usine et en course. +Ollie+ n'a pas d'expérience dans une grande équipe de F1, mais il a le talent pour réussir."