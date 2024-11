F1: Max Verstappen renoue avec la victoire au GP du Brésil

Derrière, Max Verstappen, parti en 17e position après une pénalité pour un changement de moteur au-delà de la limite autorisée, a rapidement réintégré le top 10. Alors que la voiture de sécurité était sortie au 30e tour en raison des fortes chutes de pluie, la course a été interrompue pendant un peu plus de 20 minutes après une sortie de piste de l'Argentin Franco Colapinto (Williams) dans le 33e tour.

Verstappen a finalement pris la tête dans le 43e tour pour ne plus la lâcher. Les deux Français d'Alpine Esteban Ocon et Pierre Gasly ont complété le podium. Norris a lui reculé après plusieurs petites erreurs et a terminé 6e. En signant la 62e victoire de sa carrière, la 8e cette saison et la première depuis le Grand Prix d'Espagne fin juin, Verstappen reprend ses distances sur Norris au championnat. Le Néerlandais compte 393 points contre 331 pour le Britannique qui reste le seul à pouvoir priver Verstappen d'un quatrième titre consécutif. Les pilotes vont désormais profiter de trois semaines de repos avant le prochain Grand Prix prévu à Las Vegas le dimanche 24 novembre.