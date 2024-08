F1: Norris veut mettre la pression sur Verstappen en Italie

Avec la démonstration de sa monoplace sous les yeux d'une +armée orange+ médusée, le Britannique a marqué les esprits à Zandvoort, où personne n'attendait un écart de quelque 23 secondes entre la McLaren et la Red Bull sur le circuit côtier néerlandais.

Même s'il a affirmé après sa victoire aux Pays-Bas "ne pas penser au titre de champion du monde" et "prendre les courses les unes après les autres", Norris, qui pointe à 70 longueurs de Verstappen après avoir réduit l'écart de huit unités le week-end dernier, tentera à nouveau de faire parler la supériorité de sa voiture.

"Notre but est de les (Red Bull) rattraper dans les deux classements (pilotes et constructeurs, NDLR) mais cela a l'air plus réalisable pour le championnat constructeurs. Mais je ferai de mon mieux", a martelé Norris en conférence de presse.

Vincent LEFAI, Sophie RAMIS, Jean-Michel CORNU

Toutefois, Verstappen avait décroché l'an dernier à Monza une dixième victoire consécutive, effaçant le record de neuf succès de suite de l'Allemand Sebastian Vettel, alors que le pilote anglais avait lui terminé à une lointaine huitième place.