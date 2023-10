F1: victoire record de Verstappen au Mexique

Le Néerlandais, qui a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Ferrari (Ferrari), a ainsi décroché sa 16e victoire en 19 courses en 2023 et amélioré sa marque précédente établie la saison dernière.

Max Verstappen (Red Bull) insatiable ! Le triple champion du monde a remporté le Grand Prix du Mexique de Formule 1 et ainsi battu son record du nombre de succès sur une saison, dimanche sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez.

Verstappen a par ailleurs signé le 51e succès de sa carrière, rejoignant le Français Alain Prost au quatrième rang des pilotes les plus victorieux de l'histoire en F1. Il s'est aussi rapproché du troisième, l'Allemand Sebastian Vettel (53 victoires). Il reste toutefois encore loin des 103 victoires d'Hamilton, encore en activité, et des 91 de l'Allemand Michael Schumacher.

"On vit une saison incroyable. On partait seulement troisième mais aujourd'hui le rythme en course a été très très bon. Le prochain objectif sera une 17e victoire cette année", a affirmé le pilote Red Bull.

Dimanche, le Néerlandais, parti en troisième position, a pris les commandes dès le premier virage de la course et a ensuite géré à la perfection les évènements, dont un second départ sur la grille après un drapeau rouge consécutif à une violente sortie de piste du Danois Kevin Magnussen (Haas), dont la monoplace a vu sa suspension arrière gauche se rompre.