George Russell remporte un Grand Prix à rebondissements

George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, 11e des 24 manches du championnat du monde, dimanche sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg. Le Britannique a profité d'un accrochage entre le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) et le Britannique Lando Norris (McLaren) en fin de course pour s'imposer.

Le début de course a été marqué par un incident entre Charles Leclerc (Ferrari) et l'Australien Oscar Piastri (McLaren), forçant le Monégasque à rentrer au stand pour changer son aileron avant. En tête, Verstappen a su conserver sa pole position devant Norris et Russell.

La course est restée calme jusqu'à une lutte entre Verstappen et Norris. Les deux pilotes se sont ensuite touchés dans le 64e des 71 tours lors d'une tentative de dépassement du Britannique, tout profit pour Russell qui a pris la tête du Grand Prix. Verstappen a dû rentrer aux stands et Norris abandonner.