Grande nouvelle en F1: 15 ans après son départ, Toyota revient en s'alliant avec l'écurie Haas

Toyota apportera son expertise technologique à Haas et pourra former ses propres ingénieurs, mécaniciens et pilotes à l'environnement de la F1. Le constructeur japonais avait été lui-même présent en F1 avec ses propres voitures et moteurs entre 2002 et 2009 avant de s'en retirer sans avoir gagné de Grand Prix. Il participe actuellement au championnat du monde d'endurance (WEC) et à celui des rallyes (WRC) avec son écurie de course Gazoo Racing.

Haas pour sa part est présente en F1 depuis 2016. Elle a été créée par l'Américain Gene Haas qui possède une importante entreprise de machine-outils aux Etats-Unis. Son directeur de course est le Japonais Ayao Komatsu. Elle fait courir cette année les pilotes allemands Nico Hülkenberg et Danois Kevin Magnussen qui seront remplacés l'an prochain par le Français Esteban Ocon et le Britannique Oliver Bearman. Elle figure actuellement au 7e rang du championnat du monde de F1. Ses moteurs sont fournis par Ferrari.