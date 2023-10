L'ex-patron de la F1 Bernie Ecclestone, 92 ans, plaide coupable de fraude fiscale

L'ex-patron de la Formule 1 Bernie Ecclestone a plaidé coupable jeudi de fraude fiscale, alors qu'il est poursuivi pour avoir omis de déclarer plus de 400 millions de livres (473 millions d'euros) d'actifs détenus à Singapour, entre 2013 et 2016.

Agé de 92 ans, Bernie Ecclestone avait initialement plaidé non coupable en août 2022, mais a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés lors d'une audience jeudi à Londres. Il sera ainsi condamné à une date ultérieure, au lieu du procès qui devait s'ouvrir le 16 novembre.

Le parquet avait autorisé en juillet son inculpation à l'issue d'une enquête du fisc présentée comme "complexe et internationale" et, lors d'une audience en août, l'ancien magnat de la F1 avait alors plaidé non coupable.