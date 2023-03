Max Verstappen devant Perez et Alonso aux premiers essais libres

Max Verstappen a dominé les premiers essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, deuxième manche du championnat du monde de Fomule 1, vendredi après-midi à Djeddah. Le Néerlandais, double champion du monde en titre et leader du championnat, a devancé en 1:29.617 son équipier chez Red Bull le Mexicain Sergio Pérez, deuxième à 483/1000e.

La seconde Aston Martin, celle du Canadien Lance Stroll, a réussi le 4e chrono à 960/1000es. Les Mercedes occupent les 5e et 6e positions avec respectivement George Russell à 1.154 seconde et Lewis Hamilton à 1.170. La première Ferrari, celle de Carlos Sainz est 7e (à 1.307 seconde). Charles Leclerc n'est que 11e ( à 1.501) derrière l'Alpine de Pierre Gasly 8e (à 1.332), la Williams d'Alexander Albon 9e (à 1.413) et l'Alpha Tauri de Yuki Tsunoda 10e (à 1.493).

Une deuxième séance d'essais libres est prévue à 18h00, et une 3e samedi (14h30), avant les qualifications (18h00). Le Grand Prix est au programme de dimanche (18h00).