Mercedes demande à la police d'enquêter sur un e-mail anonyme envoyé à Lewis Hamilton

"Cet e-mail ne provient pas de quelqu'un de notre équipe, mais d'un idiot", a déclaré le patron de l'équipe, Toto Wolff, à la BBC. "Mais c'est inquiétant, surtout quand quelqu'un parle de mort dans ses menaces. Nous menons notre propre enquête, mais nous avons également demandé à la police de s'en occuper, car ce genre d'abus en ligne doit cesser. Les gens ne peuvent pas se cacher derrière leurs ordinateurs pour insulter des équipes ou des pilotes de cette manière."

Dans l'e-mail, envoyé à des personnalités de la Formule 1 et à quelques journalistes, il est affirmé que Wolff et l'équipe font tout pour que George Russell obtienne de meilleurs résultats que Hamilton. Le septuple champion du monde serait désavantagé à tous points de vue. "Je ne sais pas ce que certains complotistes et fous imaginent, mais Lewis a passé douze ans dans l'équipe. Nous avons confiance les uns envers les autres et nous voulons terminer le plus haut possible. Nous voulons gagner le titre des constructeurs cette année et pour cela, nous avons besoin des deux voitures."