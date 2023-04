Oups: Lewis Hamilton tente une manœuvre en snowboard et s'écrase dans une eau glaciale

Peu après avoir terminé second du Grand Prix d'Australie, derrière Max Verstappen, Lewis Hamilton s'est envolé pour l'Antarctique pour s'octroyer quelques jours de repos... ou pas. Le septuple champion du monde de Formule 1 s'est essayé au snowboard en compagnie de l'Américain Shaun White, triple médaillé d'or olympique dans cette discipline.

Sur son compte Instagram, Shaun White a publié une vidéo le montrant dévaler une colline avant de faire du snowboard au-dessus de l'eau glacée du continent austral. Lewis Hamilton a tenté de reproduire cette performance, sans la même réussite. L'Anglais s'est élancé avant de perdre l'équilibre une fois arrivé sur l'eau. Résulat: une belle chute et un plongeon inattendu. "Souvent imité, mais jamais égalé" dit-on.

Hamilton ne semble pas partager cet avis, il est sorti de l'eau, a essoré ses vêtements mouillés et a retenté l'expérience, avec bien plus de réussite cette fois ! Le sportif n'a pas eu froid aux yeux, à défaut d'avoir eu froid tout court. De quoi susciter l'admiration de Shaun White, qui ne s'est pas caché dans sa publication sur les réseaux sociaux. "Lewis Hamilton est une véritable légende. Il a eu le courage de me suivre dans les eaux de l'Antarctique et, après avoir échoué, il est immédiatement remonté, trempé et gelé, pour recommencer !" avant de conclure : "C'est l'état d'esprit des champions et j'ai adoré le voir".