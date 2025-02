Une voiture surprise, pas mal de copier-coller, Hamilton en bordeaux: découvrez toutes les F1 de la saison 2025

La Formule 1 organisait ce mardi soir son gala de présentation. Toutes les F1 de la saison 2025 ont ainsi été présentées. On fait le point !

C'est parti, officiellement, pour la saison 2025 de Formule 1. Ce soir, à Londres, un gala de présentation était organisé pour la toute première fois, avec chaque équipe venue dévoiler la voiture de la saison à venir et surtout, la livrée de l'équipe pour cette nouvelle année.

Dans le lot, peu de surprises sont tout de même à signaler. On notera tout de même la belle originalité de la Vcarb, avec une livrée qui assume bien plus encore la présence de Red Bull dans son giron. Notons aussi le passage au rouge mat pour la Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton et Charles Leclerc auront aussi une bande blanche sur le capot moteur pour cette saison 2025.