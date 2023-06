Jago Geerts, 13e en qualification en MX2 au GP d'Allemagne, retour de Van Horebeek en MXGP

Jago Geerts, désormais 4e au championnat du monde en MX2, a pris la 13e place de la course qualificative du Grand Prix d'Allemagne de motocross, samedi à Teutschenthal. Le Limbourgeois ne marque pas de point.

Victime d'une fracture du poignet le 20 mai dans la course qualificative pour le Grand Prix de France, Jago Geerts, alors leader au Mondial, a manqué deux Grands Prix. Il a reçu vendredi le feu médical pour reprendre la compétition.

Cette course qualificative rapporte des points au championnat du monde pour les dix premiers. En MX2, c'est le Néerlandais Roan Van De Moosdijk (Husqvarna) qui l'a emporté et empoche 10 points, devant Liam Everts (KTM), 2e (9 pts) et l'Italien Andrea Adamo (KTM), 3e. Le jeune Lucas Coenen (Husqvarna) est 4e.