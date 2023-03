Jago Geerts 2e de la première manche au GP de Sardaigne

Le pilote limbourgeois (Yamaha), 22 ans, avait réussi le carton plein depuis le début de saison jusque-là, après sa victoire dans les deux manches du Grand Prix d'ouverture en Argentine et ses succès dans les courses de qualifications des deux rendez-vous, qui octroient désormais des points au classement mondial (pour les dix premiers).

Côté belge encore, Lucas Coenen (Husqvarna) a pris de son côté la 6e place et Liam Everts (KTM) la 9e.

C'est la dernière saison de Jago Geerts en MX2 avant de franchir le pas en MXGP.

En MXGP précisément, l'Espagnol Jorge Prado (GasGas), vainqueur en Argentine et premier leader au championnat du monde, a remporté samedi la course qualificative à l'issue de laquelle Brent van Doninck (Honda), seul Belge dans la catégorie reine cette saison, a pris la 4e place et 7 points pour le classement mondial.