Jago Geerts survole le GP de Lombok de MX2

Jago Geerts a renoué avec la victoire. Il a remporté les deux manches du Grand Prix de Lombok de motocross dans la catégorie MX2, 11e des 19 épreuves du championnat du monde, dimanche en Indonésie. Il s'est imposé au classement final au guidon de sa Yamaha devant l'Italien Andrea Adamo (KTM), 2e de la première manche et 3e de la seconde. L'Allemand Simon Laengeldfelder (Gasgas), 5e et 2e, complète le podium du Grand Prix.

Geerts, vice-champion du monde 2020, 2021 et 2022 en MX2, signe sa première victoire en Grand Prix depuis celui du Portugal le 30 avril et le 4e de la saison (il a aussi gagné en Argentine et en Sardaigne). Le Campinois de 23 ans a remporté ses 7e et 8e manches de la saison. Il s'était fracturé le poignet en qualifications du GP de France le 20 mai, alors qu'il était en tête du championnat, avant de revenir deux Grands Prix plus tard en Allemagne le 11 juin.

Liam Everts (KTM), 6e et 4e des manches, termine 5e derrière le Néerlandais Roan van de Moosdijk (3e, 6e). Lucas Coenen (Husqvarna) se classe 7e (7e, 5e) derrière le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna), 6e (4e et 8e). Sacha Coenen (KTM) a terminé en 12e position comme dans les deux courses du jour.