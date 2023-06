Lamborghini Super Trofeo: Gilles Stadsbader 1er, Ugo de Wilde 3e en course 1 à Spa

Gilles Stadsbader a décroché sa deuxième victoire de la saison de la course 1 de Lamborghini Super Trofeo Europe qui a eu lieu ce vendredi après-midi à Spa-Francorchamps dans le cadre des 24 Heures de Spa. Associé à l'Italien Mattia Michelotto, le jeune Courtraisien, qui dispute cette année sa première saison complète en sport automobile, est engagé sur la Lamborghini Huracan N.6 du Vincenzo Sospiri Racing. L'équipage est parti depuis la pole position.

L'Australien Brendon Leitch termine à 396 millièmes du duo Michelotto-Stadsbader tandis que le Bruxellois Ugo de Wilde récupère la troisième marche du podium sur la Huracan N.10 Iron Lynx qu'il partage avec le Portugais Rodrigo Testa après la pénalité pour non-respect du temps minimal en pitlane à la voiture du team wavrien Boutsen VDS du duo français Laurent-Eteki. Après un début de course prudent et un pit stop lent, l'intervention de la voiture de sécurité suite à l'arrêt d'une voiture au virage du Pif-Paf a profité au duo belgo-portugais pour revenir au contact de la tête de la course.

Un troisième pilote belge termine au pied du podium. Pour les débuts de Totaalplan Racing dans le championnat, l'animateur du Belcar Cédric Wauters prend la quatrième place. Revenu au quatrième rang sur la Huracan N.28 Grupo From by BDR Compétition après avoir directement débuté son week-end en qualifications suite à un problème technique en essais libres, Amaury Bonduel a écopé d'une pénalité le faisant tomber au 19ème rang.