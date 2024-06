Le Néerlandais Kay de Wolf remporte la première course en MX2 en Lettonie

Le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna) a remporté la première course de MX2 du Grand Prix de Lettonie, la 9e manche du championnat du monde de motocross. Le leader du classement des pilotes a devancé les frères Coenen sur le circuit de Kegums: Lucas (Husqvarna) a fini 2e, et Sacha (KTM) 3e.

De Wolf renforce son avance au classement du championnat du monde des pilotes. Il compte 431 points, 63 de plus que Lucas Coenen (368 points). Laengenfelder suit avec 359 unités devant Everts (323 points). Sacha Coenen est 9e avec 203 points.

Le leader néerlandais s'était également montré le plus rapide en qualifications, samedi. La deuxième course du GP en MX2 débutera à 15h00. En MXGP, les courses sont prévues à 13h05 et 16h00.

Le 10e Grand Prix de la saison aura lieu la semaine prochaine à Maggiora en Italie.