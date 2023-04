Loeb et Lurquin gagnent l'étape et prennent la tête au Sonora Rally

Sébastien Loeb et son copilote belge Fabian Lurquin (Hunter) ont remporté la deuxième étape du Sonora Rally, troisième manche du championnat du monde des rallyes-raid après 501 km, dont 162 de spéciales, entre Hermosillo et Penasco, mardi, au Mexique. Le duo profite de cette victoire pour s'emparer de la tête du classement en catégorie autos au détriment de Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel (Toyota Hilux). En motos, l'Australien Daniel Sanders (KTM) s'est imposé, détrônant, en tête du général, l'Espagnol Tosha Schareina (Honda) deuxième.