MotoGP: nouveau forfait pour Marc Marquez qui, blessé, renonce au GP des Pays-Bas

"Marc Marquez ne participera pas au Grand Prix sur le circuit TT d'Assen après avoir été déclaré inapte en raison des blessures subies lors du GP d'Allemagne la semaine dernière, qui se sont encore aggravées à Assen", indique le constructeur japonais dans un communiqué publié sur son site et sur Twitter.

Actuel 19e du classement général du championnat du monde, aux prises cette saison avec une monture particulièrement récalcitrante, le sextuple champion du monde de MotoGP est tombé cinq fois le week-end dernier en Allemagne.

Marquez a surtout connu une lourde chute lors du "warm up", la séance d'échauffement précédant le Grand Prix, occasionnant une fracture au niveau d'un doigt de la main gauche, qui l'a contraint à finalement déclarer forfait au Sachsenring, pourtant son terrain de jeu favori avec onze succès toutes catégories confondues.

Et l'Espagnol s'est retrouvé au sol à deux reprises vendredi et samedi à Assen où il a terminé à la 17e place de la course sprint.