MotoGP: Pedro Acosta, le nouveau virtuose

"Incroyable, étonnant, bluffant": les superlatifs pleuvent déjà au sujet de l'Espagnol Pedro Acosta (GasGas-Tech3), champion du monde de Moto3 (2021) et de Moto2 (2023) qui débarque en MotoGP cette saison avec l'étiquette de nouveau virtuose. Il n'aura fallu que quelques jours de tests de pré-saison à Sepang (Malaisie) et au Qatar pour que le +rookie+ (débutant) de 19 ans épate la galerie.

"C'était au-delà de mes espérances en matière de chronos et de progrès effectués chaque jour... On voit déjà qu'on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel. On est sous le charme du pilote mais aussi de l'homme", se réjouit auprès de l'AFP Hervé Poncharal, le patron de l'écurie française GasGas-Tech3, dernière du classement par équipes l'an dernier. Malgré l'intérêt médiatique, Pedro Acosta fuit la lumière et ne passe pas des heures sur les réseaux sociaux comme les jeunes de son âge. Il a toujours privilégié le travail et la tranquillité. Originaire de Mazarron, petit port proche de Murcie (sud-est), l'Espagnol, fils d'un pêcheur et d'une cantinière, est resté fidèle à ses origines modestes.

Alors que beaucoup de pilotes vivent en Andorre, Pedro Acosta a préféré rester sur ses terres et vient de s'acheter un petit appartement à deux pas de chez ses parents. - "Obsession pour la moto" - "Il a toujours accordé beaucoup d'importance à la valeur travail et il sait que l'argent ne tombe pas du ciel. Nous sommes un famille de travailleurs et on lui a inculqué cela", insiste sa mère Mercedes, interrogée par l'AFP.