Nouveau week-end difficile pour Amaury Cordeel en Hongrie

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Amaury Cordeel, confronté à un nouveau week-end délicat sur le Hungaroring. Tout d'abord en terminant à la 19e place de la course sprint du samedi, qu'il a terminé à 38 secondes du vainqueur, le Norvégien Dennis Hauger (MP Motorsport). Optant pour un arrêt tardif ce dimanche dans la course principale, il est parvenu à pointer au 8e rang grâce à sa stratégie décalée. Mais une grosse perte de temps lors de son ravitaillement l'a fait plonger à la 21e place finale au moment où son équipier australien Jack Doohan remportait sa toute première course de la saison.

La prochaine manche aura lieu à Spa-Francorchamps du 28 au 30 juillet.