Sébastien Ogier en tête après le deuxième jour de course, Neuville sera au départ dimanche

Sébastien Ogier (Toyota) est en tête du rallye de Sardaigne, 6e des 13 manches du championnat du monde WRC, après deux jours de course. Le Français a remporté samedi trois étapes et compte une avance de 17.1 secondes sur le premier poursuivant, l'Estonien Ott Tänak (Hyundai).

Plus tôt dans l'après-midi, Thierry Neuville (Hyundai) a été contraint à l'abandon. Le Saint-Vithois est sorti de route dans l'ES8 et ne marque aucun point au terme de la journée. Il reste cependant en tête du championnat du monde (110 points) devant le Britannique Elfyn Evans (Toyota), à qui la quatrième place en Sardaigne rapporte 10 points, ce qui porte son total à 96. Tanäk complète le podium avec un total de 94 points et Ogier se hisse à la 4e place avec 88 points.

Neuville prendra le départ dimanche. Quatre étapes seront disputées et 12 points encore distribués. Le pilote le plus rapide de la journée marquera 7 points.