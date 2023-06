Sébastien Ogier en tête vendredi soir, Thierry Neuville a abandonné

Vainqueur de quatre spéciales sur six vendredi, le Français Sébastien Ogier a pris la tête du Safari Rally, la 7e des 13e manches du championnat du monde WRC, disputé au Kenya. L'octuple champion du monde devance deux autres Toyota GR Yaris Rally1: celles du Finlandais Kalle Rovanperä, 2e à 22.8 secondes, et du Britannique Elfyn Evans, 3e à 43.5 secondes.

Thierry Neuville (Hyundai) a dû abandonner lors de la sixième spéciale, la faute à une suspension cassée. Il occupait alors la 4e place du général.

L'Estonien Ott Tänak, pourtant leader du Safari Rally après l'ES1 jeudi, est l'autre perdant du jour. D'abord ralenti par des zèbres lors de l'ES2, le pilote M-Sport Ford a perdu plus de deux minutes pendant l'ES4, à la suite d'un changement de roue et de problèmes moteur. Il a ensuite encore perdu du temps et se retrouve 7e à 3:03.5 d'Ogier.