TCR Europe : L'écurie Comtoyou Racing domine le meeting du Castellet

La course 1 disputée samedi à 19h00 était remportée par Filippi devant Baldan, vainqueur dans la catégorie Diamond, et Pauwels, lauréat chez les Rookies, tandis que Coronel a pris la quatrième place, ce qui a permis à Comtoyou Racing de réaliser le quadruplé ! Le cinquième pilote de l'écurie belge, le Macédonien Viktor Davidovski, a pris la septième place.

Pauwels a remporté la course 2 se tenant dimanche à 12h10. L'ancien pilote de rallycross l'a emporté également chez les Rookies. Il devançait Nicola Baldan, à nouveau lauréat en Diamond, et Tom Coronel. Filippi et Davidovski ont pris les sixième et septième places.

Le meeting du Castellet a par ailleurs été marqué par une polémique avec le forfait de l'équipe italienne Target Competition qui engageait deux Hyundai Elantra N TCR. L'écurie basée dans le Tyrol a justifié son retrait avec effet immédiat par une balance de performances désavantageant déloyalement, selon elle, les voitures coréennes.