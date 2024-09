Alexander Zverev déclare forfait pour le tournoi de Pékin en raison d'une pneumonie

"Malheureusement, on m'a diagnostiqué une pneumonie, ce qui explique les difficultés que j'ai rencontrées physiquement ces derniers mois", a expliqué Zverev à l'agence de presse allemande DPA. "Je dois d'abord prendre soin de ma santé afin de pouvoir reprendre la compétition le plus rapidement possible."

Le joueur avait confié se sentir malade le week-end dernier, se plaignant de fièvre et de toux.

Zverev avait atteint les demi-finales de l'Open de Chine l'année dernière, et aurait été classé tête de série N.2 cette saison derrière l'Italien Jannik Sinner, tenant du titre. Le N.1 mondial devrait partager l'affiche pékinoise à partir de jeudi avec l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 3) et le Russe Daniil Medvedev (ATP 5), qui ont tous les deux participé au succès de l'Europe contre le Monde à la Laver Cup.