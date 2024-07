Alison Van Uytvanck s'incline au premier tour face à Jana Fett

Alison Van Uytvanck (WTA 252) a été éliminée au premier tour du tournoi de tennis WTA 250 de Prague, épreuve sur terre battue dotée de 267.082 dollars, lundi. La joueuse de 30 ans s'est inclinée en deux manches contre la Croate Jana Fett (WTA 116), 6-2, 6-2. La partie a duré 1 heure et 22 minutes.

Van Uytvanck avait été repêchée en tant que 'lucky loser' après avoir été sortie au 2e et dernier tour des qualifications contre l'Américaine Louisa Chirico (WTA 225). Elle était la seule Belge présente dans le tableau du simple en Tchéquie.

En double, trois Belges disputaient le 1er tour. Kimberley Zimmermann (WTA 113 en double) a remporté le duel au fort accent noir-jaune-rouge contre le duo de Lara Salden et Magali Kempen (WTA 206 et 314 en double). Zimmermann et l'Italienne Camilla Rosatello (WTA 87 en double), 4e têtes de série du tournoi, se sont imposées 6-4, 6-3.